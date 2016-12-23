В Екатеринбурге 26 пожарных расчётов тушили столярную мастерскую

В ночь на пятницу, 23 декабря, в Екатеринбурге сгорела столярная мастерская. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло на улице Старых Большевиков в одноэтажном здании. С огнём боролись 67 пожарных на 26 спецмашинах.

- Сообщение о возгорании архитектурной столярной мастерской на улице старых Большевиков поступило в 3:58, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.

Уже в 6:50 открытое горение было ликвидировано.

На месте пожара в столярной мастерской пожарные продолжают свою работу. Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.