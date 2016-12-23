Прямая трансляция пресс-конференции Президента России Владимира Путина

Трансляция пресс-конференции Президента России Владимира Путина начнётся в 14.00 (по екатеринбургскому времени).

Напомним, Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию. В прямом эфире её покажут "Первый канал", "Россия 1" и "Россия 24". В Центре международной торговли, где она пройдёт, соберётся около полутора тысяч журналистов.