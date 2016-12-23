Чиновники могут лишиться свободы на десять лет за необоснованное преследование бизнесменов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности правоохранителей за необоснованное преследование предпринимателей.

Речь идёт о поправках в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь должностные лица из правоохранительных органов, допустившие привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного человека, сами могут получить тюремный срок до семи лет. Если же незаконное возбуждение уголовного дела объясняется корыстной заинтересованностью правоохранителя в прекращении предпринимательской деятельности и привело к ущербу для бизнеса на сумму более 1,5 млн рублей, то наказание будет ещё жёстче — на срок от пяти до десяти лет.