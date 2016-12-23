Ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина стартует сегодня в 14.00. Прямая трансляция.

В этом году на неё аккредитовались 1 400 журналистов (это рекорд), но из-за того, что дата пресс-конференции была перенесена, возможно, в итоге представителей СМИ окажется меньше.

Фото: пресс-служба Президента РФ.

Практику ежегодных пресс-конференций ввёл Владимир Путин во время своего первого президентства.

Пресс-конференции хоть и считаются ежегодными, но за период с 2001 по 2015 год их в трёх годах не было (2005-й, 2009-й, 2010-й)

ВСЕГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОСТОЯЛОСЬ 13. Их провели: Владимир Путин — 12 раз, Дмитрий Медведев — 1 раз (2011-й).

Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Это была самая скромная пресс-конференции по всем параметрам. Она собрала около 400 журналистов и длилась всего 1 час 30 минут. Владимир Путин за это время сумел ответить на 22 вопроса. Первые три прошли летом, потом их перенесли на зиму (за исключением пресс-конференции- 2011, которая состоялась в мае). Последние пять лет ежегодные пресс-конференции проходят во второй половине декабря.

Рекорды пресс-конференций Владимира Путина.

По времени:

Самые длительные — 4 часа 40 минут (2008), 4 часа 33 минуты (2012), 4 часа 5 минут (2013).

Самые короткие — 1 час 30 минут (2001), 2 часа ровно (2002), 2 часа 20 минут (2011).

По количеству вопросов:

Наибольшее — 106 (2008), 81 (2012), 71 (2006).

Наименьшее — 22 (2001), 37 (2002), 42 (2011).

По количеству журналистов: