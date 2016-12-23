Таджикистан запретил полёты "Уральских авиалиний"

23 декабря 2016, 12:33 / Экономика

Власти Таджикистана закрыли авиакомпании "Уральские авиалинии" возможность выполнять рейсы сразу по четырём направлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова.

- Мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, - приводит информагентство слова Рахмонова, который отметил, что такая мера стала ответом на действия российского минтранса, приостановившего полёты таджикской компании "Сомон Эйр" в РФ.

Под запрет не попали только рейсы между Душанбе, Москвой и Санкт-Петербургом.

Запрет должен вступить в силу в пятницу, 23 декабря, в 10:00 (по московскому времени). При этом в "Уральских авиалиниях" пока воздерживаются от официальных комментариев по данному вопросу. По словам руководителя пресс-службы перевозчика Сергея Антонова, никаких официальных документов на этот счёт ещё не поступало. 

- Если произойдут какие-либо изменения, мы обязательно проинформируем пассажиров и общественность, - пока все запланированные полёты выполняются в соответствии с расписанием, - рассказал представитель "Уральских авиалиний".

Отметим, происходящее - продолжение конфликта, начавшегося на этой неделе между авиационными властями двух государств: спор возник из-за недопуска российской авиакомпании "Ямал" к полётам в Таджикистан и таджикской "Сомон Эйр". 

Между тем, по словам знакомых с данными направлениями полётов пользователями соцсетей, в том числе - действующими пилотами гражданской авиации, транспортный конфликт, раздуваемый Таджикистаном, выглядит особенно нелепо в свете того, что 99 % пассажиров на данных направлениях - граждане среднеазиатской республики. 

Стоит также отметить, что "Сомон Эйр" является частной авиакомпанией, кроме неё рейсы в Россию выполняет и национальный перевозчик - компания TajikAir.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

18 часов назад

Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом
Такое решение 19 декабря опубликовал Арбитражный суд Свердловской области в картотеке судебных дел.

18 часов назад

На уральском заводе, создающем ракеты, сменилась команда
На екатеринбургском научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») меняется руководящая команда. 16 декабря досрочно прекращены полномочия генерального директора Владимира Третьякова.

18 часов назад

В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда рублей
За пять лет в Камышлове должны запустить оптово-распределительный центр (ОПЦ), который займётся закупкой, хранением и предпродажной подготовкой сельхозпродукции. Площадка будет рассчитана на 52 тонны продукции.

18 часов назад

Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев
Мэрия Нижнего Тагила приобретает в лизинг 30 низкопольных трамваев и готова на это потратить полмиллиарда рублей. При обсуждении городского бюджета депутаты засомневались в приоритетах вложения средств, но чиновники доказали свою правоту.

22 декабря 2016  Реклама

Предприятие Дмитрия Мазурова - вновь лучшее по технической эффективности в российской нефтепереработке
Актив New Stream Group и Дмитрий Мазурова, Антипинский НПЗ, назван экспертами эколого-энергетического агентства «Интерфакс-ЭРА» предприятием российской нефтеперерабатывающей отрасли с самой высокой технологической эффективностью производства.

22 декабря 2016  Реклама

Офисную мебель теперь можно купить в интернет-магазине "Дом Диванов"
Уютный и, главное, практичный офис – это практически половина успеха для деятельности компании, ведь именно от правильной компоновки всего внутреннего пространства зависит очень многое, в том числе и производительность труда сотрудников.

21 декабря 2016

ЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018
Центральный банк России выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии «Футбол 2018». На оборотной стороне одной из них изображён Дом Севастьянова. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.

21 декабря 2016  Реклама

Облачные продукты Microsoft Office и мифы о них
Несмотря на то, что внедрение такого решения, как облачные продукты, лишь благоприятно отразилось на профессиональной деловой среде, в мире все еще много достаточно влиятельных противников подобных технологий.

21 декабря 2016

36 лет назад Рефтинская ГРЭС стала крупнейшей в России угольной электростанцией
В 1980 году электростанция, расположенная в посёлке Рефтинском, вышла на проектную мощность. После запуска последнего, десятого, энергоблока она стала крупнейшей в РСФСР тепловой станцией, работающей на каменном угле.

20 декабря 2016

Банки начали кредитовать пенсионеров
СКБ-банк начал выдавать кредиты пенсионерам. Соответствующий приказ был подписан в понедельник. СКБ-банк стал первым региональным финансово-кредитным учреждением, предложившим специальный продукт неработающим пенсионерам на основании удостоверения и справки, подтверждающей доход (это может быть, в том числе, пенсия). Новый продукт находится в линейке потребительских кредитов и выдаётся по стандартной для них ставке.

Последние новости
Что было раньше