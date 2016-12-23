Таджикистан запретил полёты "Уральских авиалиний"

Власти Таджикистана закрыли авиакомпании "Уральские авиалинии" возможность выполнять рейсы сразу по четырём направлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова.

- Мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, - приводит информагентство слова Рахмонова, который отметил, что такая мера стала ответом на действия российского минтранса, приостановившего полёты таджикской компании "Сомон Эйр" в РФ.

Под запрет не попали только рейсы между Душанбе, Москвой и Санкт-Петербургом.

Запрет должен вступить в силу в пятницу, 23 декабря, в 10:00 (по московскому времени). При этом в "Уральских авиалиниях" пока воздерживаются от официальных комментариев по данному вопросу. По словам руководителя пресс-службы перевозчика Сергея Антонова, никаких официальных документов на этот счёт ещё не поступало.

- Если произойдут какие-либо изменения, мы обязательно проинформируем пассажиров и общественность, - пока все запланированные полёты выполняются в соответствии с расписанием, - рассказал представитель "Уральских авиалиний".

Отметим, происходящее - продолжение конфликта, начавшегося на этой неделе между авиационными властями двух государств: спор возник из-за недопуска российской авиакомпании "Ямал" к полётам в Таджикистан и таджикской "Сомон Эйр".

Между тем, по словам знакомых с данными направлениями полётов пользователями соцсетей, в том числе - действующими пилотами гражданской авиации, транспортный конфликт, раздуваемый Таджикистаном, выглядит особенно нелепо в свете того, что 99 % пассажиров на данных направлениях - граждане среднеазиатской республики.