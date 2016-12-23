В Екатеринбург пытались переслать наркотики в коробках из-под "Губки Боба"

Три пакета с синтетическим наркотиком МДМА общей массой более 250,5 гр. были обнаружены свердловскими таможенниками в почтовом отправлении из Германии. Бандероли были адресованы жителям Екатеринбурга: в конверты упаковали коробки-боксы из-под DVD-дисков "Губка Боб". Внутри которых лежали пакеты с зельем.

Операция по задержанию получателей проводилась совместно сотрудниками Уральской оперативной таможни и управления наркоконтроля ГУ МВД России по Свердловской области.

- В ходе операции были задержаны два участника преступления, изъяты три пакета с наркотическим средством МДМА массой 250,68 гр., - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. - В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено 3 уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), злоумышленникам грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Отметим, все почтовые отправления, поступающие из-за рубежа, проходят обязательный таможенный контроль.