Жители посёлка Шабры остались без электроснабжения

23 декабря 2016, 13:29 / Земства

Сегодня, 23 декабря, в 4:00 жители посёлка Шабры на юге Екатеринбурга остались без электроснабжения. Причиной послужило повреждение воздушной линии электропередачи 35 кВ, сообщили "ОГ" в пресс-службе АО "Екатеринбургская электросетевая компания" ("ЕЭСК"). 

В зону погашения попали школа и детский сад.

- ЛЭП находится на балансе и обслуживается юридическими лицами, которым принадлежит Шабровский тальковый комбинат. Технологических нарушений в работе сетевого оборудования АО "ЕЭСК", которые могли бы стать причиной инцидента, не происходило. Общий сброс нагрузки составил более 2 МВт. От услуг аварийной бригады и спецтехники сетевой компании энергетики Шабровского талькового комбината отказались, - рассказали в пресс-службе АО "ЕЭСК".

По словам пресс-секретаря сетевой компании, жители посёлка Шабры неоднократно жаловались на качество электроснабжения и состояние электросетевой инфраструктуры. В 2016 году АО "ЕЭСК" подключила треть потребителей посёлка к своим сетям, в том числе котельные и поликлинику. Сегодня сумма долга владеющих Шабровским тальковым комбинатом перед энергетиками насчитывает 196 млн рублей.

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