Жители посёлка Шабры остались без электроснабжения

Новое в рубрике
Земства
19 часов назад
В Чусовом разглядели «След крокодила»
В клубе села Чусовое (Шалинский ГО) прошла региональная кинопремьера. Летом киностудия «Три Д» детской парусной флотилии «Флагман» вела в селе съёмки фильма по рассказу Владислава Крапивина «След крокодила» и теперь решила показать сельчанам результат своей работы.
19 часов назад
В Красном Яре ушёл под лёд КамАЗ
В посёлке Красный Яр Серовского ГО ушёл под лёд КамАЗ — автомобиль не могут вытащить уже 13 дней. ЧП произошло на реке Сосьве, где на сегодняшний день ведутся работы по обустройству ледовой переправы.
19 часов назад
Летучая пролетает
МВД заявило о неправомерности проверок «Ревизорро»
19 часов назад
19-й программный дом с плесенью построили в Таборах
Дети-сироты из села Таборы одноимённого муниципального района пожаловались в прокуратуру, что предоставленное им жильё непригодно для проживания. В жилых помещениях двухквартирника, приобретённого за счёт бюджетных средств, новосёлы обнаружили плесень.
21 декабря 2016
Баня — не для дискуссий?
Глава Сухого Лога о том, как решать проблемы города в формальной и неформальной обстановке
21 декабря 2016
Новым мэром Ревды стала Ирина Тейшева
В новый год Ревда войдёт с новым градоначальником. На внеочередном заседании думы депутаты почти единогласно избрали главой округа одну из двух кандидаток — первого замглавы городской администрации по финансово-экономической политике Ирину Тейшеву.
21 декабря 2016
Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего Тагила
В новой рубрике мы будем рассказывать о людях, которые уже в зрелом возрасте выбрали Средний Урал своим домом, и привнесли в его жизнь что-то ценное. Главный библиотекарь отдела специализированной литературы Центральной библиотеки Нижнего Тагила Лариса Амирова приехала на Урал из Грузии. В Тагиле она занимается сохранностью редкой литературы и делает всё, чтобы раритетные издания не лежали мёртвым грузом, а встречались с благодарными читателями.
21 декабря 2016
Стоимость проезда в метро могут поднять до 35 рублей
Руководство екатеринбургского метрополитена обратилось в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) с просьбой повысить стоимость проезда до 35 рублей в 2017 году. Заявку в РЭК рассмотрят в ближайшее время.
21 декабря 2016
В Арамиле сменился председатель думы
В думе Арамильского городского округа, которая сформировалась всего три месяца назад, уже сменился председатель. Вместо Валерия Ярмышева, который председательствовал в прошлом созыве и был избран в этом, представительный орган возглавила Светлана Мезенова.
21 декабря 2016
В Невьянском открыли мост через Нейву
В селе Невьянском открыли новый мост через реку Нейву, пишет газета «Алапаевская искра».