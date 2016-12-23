12 вузовских педагогов удостоены губернаторских премий

14 часов назад
25 лет назад в Свердловской области появилось первое казино
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Космос» прошла презентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).
19 часов назад
Уральцы подарят статую святого крымскому городу Судак
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил мастерскую «Дубровин» под Первоуральском и осмотрел только что отлитый памятник Стефану Сурожскому, который станет подарком крымскому городу Судаку — побратиму Берёзовского. Монумент покровителю Судака изготовлен по инициативе главы региона и при поддержке свердловского отделения партии «Единая Россия». 28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит центральную площадь города, рядом со зданием администрации.
19 часов назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Юрий Павлович ЗАЙКОВ, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, доктор химических наук
В этом году наш институт совместно с предприятием «ТВЭЛ» Росатома создал производство топливных элементов, которые совершенно по-новому защитят российские газопроводы. Прошли удачные испытания камеры сгорания для двигателей малой тяги — их мы проводили совместно с Роскосмосом, а сами камеры произведены по технологии, которую разработали наши учёные. В уходящем году сложились конструктивные отношения с предприятем
19 часов назад
Есть ли жизнь на Проксиме?
О планете, похожей на Землю, «ОГ» рассказал руководитель Коуровской обсерватории.
19 часов назад
Черноисточинский начали очищать
На днях составленный межведомственной комиссией план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Что именно поможет сделать чистой воду, которую получают из-под кранов половина жителей Нижнего Тагила?
21 декабря 2016
Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертв
Екатеринбург второй раз за неделю оказался в центре авиановостей. В понедельник в Якутии совершил аварийную посадку ИЛ-18, перевозивший военнослужащих из столицы Урала. Пассажирам и экипажу удалось спастись только благодаря грамотным действиям командира судна. А ночью со вторника на среду крупное ЧП произошло в аэропорту Кольцово. Жертв снова удалось избежать. В критический момент пилоты приняли верное решение.
21 декабря 2016
Пассажиров поездов оберегают от вирусов
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».
21 декабря 2016
Детям с нарушениями здоровья будут помогать с раннего возраста
В рамках государственной программы «Доступная среда» утверждены разработки типовых документов, стандартов, образовательных программ, статистического инструментария, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам ранней помощи детям. В планах – реализация проектов для формирования системы ранней помощи детям. Концепция развития ранней помощи детям в России до 2020 года опубликована вчера на сайте правительства России.
21 декабря 2016
Рюмка суррогата
Пока в Иркутске люди гибли от «Боярышника», свердловские полицейские ликвидировали цех по производству фальсификата
21 декабря 2016
Медведь и кукла есть, нужен коньяк, срочно!
Давайте узнаем, что просят у Деда Мороза и что на самом деле получают написавшие ему.