12 вузовских педагогов удостоены губернаторских премий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий за нынешний год 12 педагогическим работникам вузов Среднего Урала.

Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Среди лауреатов премии есть: