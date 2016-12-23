До окончания фотоконкурса с питомцами осталось десять дней!

31 декабря заканчивается приём конкурсных фотографий домашних питомцев "Один в один", победители которого получат сертификаты на покупку зоотоваров и попадут на тематическую страничку "ОГ" — "Наши питомцы". Успевайте присылать конкурсные работы!

За два месяца в редакцию "ОГ" поступило несколько десятков снимков, авторы которых рассказывают и показывают, чем они похожи на своих любимцев: глазами или цветом шевелюры, подвижностью или привычкой валяться на диване. Больше всего фотографий - с кошками и собаками, но есть и работы с более редкими питомцами: кроликами, морскими свинками, шиншиллами и даже игуанами!

Публикуем некоторые работы и приглашаем поучаствовать тех, кто ещё не успел это сделать. Снимки с питомцами присылайте по электронной почте osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, редакция газеты «Областная газета», с пометкой «На конкурс», до 31 декабря 2016 года. Снимок сопроводите информацией о кличке и породе питомца, имени и месте проживания, а также небольшим комментарием, чем именно вы похожи во внешности и характере. Обязательно укажите свой адрес и контактный телефон.

Итоги конкурса подведём в январском выпуске полосы "Наши питомцы". Победители будут приглашены на награждение в редакцию "ОГ".

Больше всего работ прислали юннаты клуба "Снегирь" города Заречный (руководитель клуба - Ирина Остапенко). Детсадовец Дима Шопп написал целый рассказ о своём домашнем зоопарке. На снимке он - с дегу по имени Дейл. Его ровесник Рома Худяков сфотографировался с котом Марселем Игнатьевичем. Четвероклассница Аня Кравцова рассказала о подопечной из юннатского кружка - крольчихе Лапке. Волонтёр клуба Светлана Стародумова написала о шиншилле Шустрике, которую её подарили на день рождения. Сама руководитель клуба прислала фото с полуметровой игуаной Ягушей.

Олеся Обухова пишет, что с питомицей Дусей их объединяет позитивный характер и любовь к полезной пище.

— Это я и мой котёнок Умка,- пишет юная конкурсантка из Сухого Лога Маруся Томилова.- Мы живём, спим и играем всегда вместе. Мама говорит, что я сама уже стала походить на Умку: такая же быстрая и когда хочу кушать — двигаю тарелку.

— Знакомые постоянно подчеркивают, что мы с ней "одно лицо", да я и сама это чувствую, —пишет пенсионерка Ирина Уткина.- У нас даже походка одинаковая - я пенсионерка, и она тоже, только с бОльшим стажем. Её 17 с половиной лет, а в переводе на человеческий возраст ей сейчас около 110 лет. А мне пока ещё 58 лет.

Традиционное бумажное письмо прислала Людмила Хорькова из Сухого Лога. В конверт она вложила два снимка внуков с любимцем семьи - далматинцем.

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