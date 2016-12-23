Стартовала большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина

Сюжет
Большая пресс-конференция Владимира Путина
23 декабря 2016 года в 14 часов по времени Екатеринбурга Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию.
6 минут назад
Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 23 декабря 2016
23 декабря Президент РФ Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. Публикуем официальную стенограмму (обновляется).
6 минут назад
Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 23 декабря 2016
23 декабря Президент РФ Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. Публикуем официальную стенограмму (обновляется).
19 часов назад
Новым мэром Артёмовского стал сельский глава
Вчера дума Артёмовского ГО избрала нового главу муниципалитета. Им стал председатель территориального органа местного самоуправления (ТОМС) села Покровское Андрей Самочёрнов, чью кандидатуру поддержало 14 из 19 депутатов. Ещё пятеро отдали свои голоса за бывшего начальника управления соцполитики Сергея Темченкова. Сегодня новый глава приступает к своим обязанностям.
19 часов назад
За последние шесть лет свердловский Устав изменился 11 раз
Сегодня, 23 декабря, День Устава Свердловской области. Напомним, первую версию регионального Устава приняли в 1994 году при губернаторе Эдуарде Росселе. В 2010 году по инициативе Александра Мишарина, возглавлявшего область на тот момент, была утверждена новая редакция. Но назвать её неприкосновенной нельзя. За шесть лет свердловские законодатели приняли 11 законов, вносящих изменения в свердловский Устав. «ОГ» выяснила, почему приходится регулярно исправлять основополагающий документ Среднего Урала.
19 часов назад
Первому заместителю губернатора доверили резервный фонд
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов получил полномочия по распоряжению региональным резервным фондом. Об этом на вчерашнем заседании регионального правительства сообщила замгубернатора — министр финансов региона Галина Кулаченко.
22 декабря 2016
11 лет назад депутатам ЗССО решили давать серебряные значки
В 2005 году на совместном заседании двух палат регионального парламента был утверждён должностной знак депутата Законодательного собрания Свердловской области.
21 декабря 2016
71 закон
Депутаты регионального парламента отчитались о работе нового созыва
21 декабря 2016
Псевдоэкологи срывают второй многомиллионный проект. Кто за ними стоит?
Группа активистов в Свердловской области пытается сорвать приход в регион крупного инвестора.
21 декабря 2016
Техприсоединение тормозят земельные согласования
На получение земли под строительство электросетевых объектов, необходимых для техприсоединения потребителей, энергетики тратят в 10 раз больше времени, чем на возведение самих объектов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности МРСК Урала Антон Дьячков на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, которое 21 декабря по поручению главы региона провёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
21 декабря 2016
Людмила Бабушкина рассказала об итогах осенней сессии ЗакСО
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала об итогах работы депутатов на осенней сессии.