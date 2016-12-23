Стартовала большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина

Сегодня, 23 декабря, в 14:00 стартовала пресс-конференция Президента России Владимира Путина.

Владимир Путин поприветствовал собравшихся журналистов в зале и предложил сразу перейти к вопросам. Первый вопрос посвящён экономической ситуации в стране.