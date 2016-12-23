Экс-замминистра Михаил Шилиманов арестован на два месяца

Бывший чиновник свердловского областного правительства Михаил Шилиманов, подозреваемый в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, проведёт ближайшие два месяца в следственном изоляторе.

- Суд определил Шилиманову меру пресечения в виде заключения под стражей до 18 февраля 2017 года, - рассказали корреспонденту "ОГ" в Свердловском областном суде.

Судебное заседание, на котором заслушивалось ходатайство следственных органов об аресте Шилиманова, продолжалось более двух часов.

Отметим, вслед за рассмотрением ходатайства об аресте Шилиманова судья Виталий Андросов должен рассмотреть ещё одно ходатайство по делу ЖК "Бухта-Квинс" - о домашнем аресте известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. По версии следователей, ущерб от деятельности Новикова и Шилиманова составил порядка 36 млн рублей.