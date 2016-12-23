Путин: по итогам 2016 года в России будет рекордно низкий показатель инфляции

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции особо подчеркнул, что по итогам текущего года в стране будет рекордно низкий показатель инфляции - менее 6%.

- По итогам текущего года в стране будет рекордно низкий показатель инфляции - менее 6%, - заявил глава государства.

В прямом эфире пресс-конференцию показывают "Первый канал", "Россия 1" и "Россия 24". Как рассказал "Первому каналу" пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, предполагается, что акцент будет сделан на внутренней повестке: экономике, социальной сфере, развитии Вооружённых сил.