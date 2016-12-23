Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Прямая трансляция

Добрый день! Сегодня в Челябинске - чемпионат России по фигурному катанию. Открывают день девушки. Уровень женского одиночного катания сейчас в стране на невероятно уровне, так что нас ждёт очень интересный день!

По жеребьевке в само начале короткой программы катать выпало одному из лидеров женского катания - Елене Радионовой.

И это невероятно сильный старт! Результаты Лены - 70,19.

Жеребий в этот раз распорядился так, что все сильнейшие -в самом начале. Начали с десерта! На льду - безусловный лидер российского фигурного катания. Евгения Медведева. Что творится в зале! Как встречают Женю!

Результат Медведевой феноменален 80,08