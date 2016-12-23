Ельцин Центр соберёт средства для уральского хосписа

25 декабря вся выручка от продажи билетов в Музей Б. Н. Ельцина и арт-галерею будет перечислена в первое на Урале отделение медицинской паллиативной помощи при МБУ ЦГБ № 2 им. А. А. Миславского. Об этом сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.

– Мы приглашаем всех прийти в воскресенье, 25 декабря, и приобретением билета поддержать нашу инициативу. Пусть Новый год и Рождество станут радостными и запоминающимися событиями для пациентов учреждения. Мы с вами можем в этом помочь, - отметила куратор благотворительной акции, директор Музея Бориса Ельцина Дина Сорокина.

Добавим, хоспис, которому помогут гости Ельцин Центра, рассчитан пока на 30 мест. У пациентов свободный распорядок дня. Основная задача – обеспечить достойное качество жизни тем, чья болезнь уже достигла последних стадий.