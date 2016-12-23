Правительство РФ намерено продолжить в 2017 году субсидирование некоторых отраслей промышленности

Президент России Владимир Путин на сегодняшней большой пресс-конференции заявил, что в 2017 году правительство РФ намерено продолжить субсидирование отдельных отраслей промышленности.

Однако одновременно он оговорился, что такая антикризисная мера не может быть постоянной.

— Она на то и антикризисная, чтобы помочь отдельным отраслям пережить трудное время, — сказал глава государства.

Эта тема была поднята в ходе ответа на вопрос о субсидиях для сельскохозяйственного машиностроения. Владимир Путин уточнил, что государство видит свою миссию не в том, чтобы не вытягивать постоянно предприятия за счёт бюджетной поддержки, а со временем создать условия для роста отрасли за счёт увеличения спроса на сельхозмашины.

По мнению Президента России, в сельском хозяйстве сейчас возникают как раз такие условия. Рекордный урожай пшеницы, собранный нынешней осенью, заметно улучшил финансовое положение многих сельхозпредприятий. Это значит, что у них скоро появятся свободные средства для покупки современной техники.