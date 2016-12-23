Путин предложил смягчить требования к небольшим банкам

Отвечая на вопрос журналистки из Татарстана на пресс-конференции, Владимир Путин предложил сделать требования к небольшим региональным банкам более мягкими.

— По небольшим региональным банкам, которые работают с малым и средним бизнесом, с гражданами, нужно требования регулирования смягчить. Это даст возможность более гибкой работы, — заявил президент.

Президент также отметил, что "на финансовом рынке должны оставаться учреждения, которые действительно являются финансовыми учреждениями, а не прачечными по отмыванию денег".