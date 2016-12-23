Президент России Владимир Путин прокомментировал арест Алексея Улюкаева в ходе проходящей сейчас большой пресс-конференции.

– Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Но считаю, что материалов, собранных по этому делу правоохранительными органами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Однако считаю, что до вынесения постановления суда нецелесообразно делать какие-то выводы, – сказал глава государства.