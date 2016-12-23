Россия будет сокращать расходы на национальную оборону

Со следующего года Россия начнёт сокращать расходы на статью «национальная оборона», заявил Владимир Путин во время пресс-конференции.

— В 2011 году мы тратили 2,17% ВВП на нацоборону, и за последние пять лет мы эти расходы сильно увеличили. На конец года будет 4,7%, затем сократим до 3,3, и к 2019 году сократим до 2,8% ВВП. Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности, — отметил президент.