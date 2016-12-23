Деньги от продажи "Роснефти" перечислены в бюджет страны в полном объёме

Президент России Владимир Путин в ходе проходящей сейчас большой пресс-конференции сообщил, что деньги за приватизацию "Роснефти" перечислены в бюджет страны в полном объёме.

- От продажи "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" бюджет России получил 1 трлн 100 млрд рублей, - сказал глава государства.

Добавим, в России совершилась крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за 2016 год. Консорциум Катарского госфонда и трейдерской компании "Glencore" приобрели 19,5 % акций "Роснефти". Стоимость сделки – 10,5 млрд евро.