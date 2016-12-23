Владимир Путин разъяснил своё утверждение, что "Россия сильнее любого потенциального агрессора"

На сегодняшней большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин прокомментировал своё вчерашнее высказывание на коллегии Минобороны РФ.

– Никто не спорит с тем, что у США больше, чем у нас ракет и авианосцев, но я вчера сказал о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора. Хочу это подчеркнуть. Мы действительно сильнее любого государства, которое в перспективе может на нас напасть, – пояснил Владимир Путин.

По его словам, основания для такого заявления дают сразу несколько факторов. В частности, речь идёт о постоянной модернизации российских вооружённых сил, о позитивном внутреннем состоянии российского общества, ну и, конечно же, об особенностях географического расположения России.