Владимир Путин назвал досрочные выборы президента "возможными, но нецелесообразными"

Отвечая на вопрос журналиста издания Wall Street Journal о возможности проведения досрочных выборов президента, Владимир Путин переспросил "В какой стране?", намекая на результат выборов в США.

А затем заявил, что допускает возможность проведения досрочных выборов президента России, но не считает такой шаг необходимым.