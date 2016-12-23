Екатеринбурженке, осуждённой за репост видеоролика в соцсети, сократили срок заключения

23 декабря 2016, 15:38 / Общество

Срок наказания екатеринбурженке Евгении Чудновец, осуждённой Катайским райсудом Курганской области за размещение на своей странице в социальной сети видеозаписи издевательств над ребёнком в детском лагере, снижен на 1 месяц. Теперь "за распространение детской порнографии" женщине предстоит провести в колонии общего режима не 6 месяцев, а "всего" пять. Соответствующее решение принял 22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев ходатайство защиты осуждённой.

Кроме того, отменено решение суда первой инстанции об изъятии ребёнка Евгении Чудновец из семьи и передачи его органам опеки и попечительства - у ребенка есть отец, родная тётя и бабушка, которые могут на законных основаниях ухаживать за ним.

Как сообщили в Курганском облсуде, защита Чудновец ходатайствовала на полном оправдании своей подзащитной. Прокуратура требовала замены приговора на 1 год исправительных работ.

Напомним, Евгения Чудновец, обнаружив в социальных сетях видеозапись издевательств вожатых над ребёнком в одном из детских лагерей под Катайском, вместо того, чтобы сообщить в правоохранительные и надзорные органы, перепостила шокирующую запись с признаками детского порно на своей странице "с целью привлечь внимание к происходящему". Однако, по информации правоохранительных органов, к моменту размещения видео, на виновных в преступлении против ребёнка уже было возбуждено уголовное дело - сейчас они осуждены к 3 и 6 годам лишения свободы соответственно.

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