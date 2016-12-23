Путин в роли супермена: журналисты привлекают внимание президента необычными плакатами

На традиционную, двенадцатую, пресс-конференцию Президента Владимира Путина зарегистрировалось рекордное число представителей СМИ — 1437, прежний максимум зафиксировали в прошлом году – 1392 человека. Как они пытаются обратить на себя внимание?

Необычными плакатами, которые поднимали журналисты, чтобы быть замеченными стали изображение Владимира Путина в роли супермена и вместе с Дональдом Трампом.

Как и в прошлые года, журналисты на плакатах пишут о проблемах, которые бы хотели обсудить: "Спасите нашу Волгу!" или "Заключённые: 10 % ВИЧ, 4 % туберкулёз", "Одарённые дети" и другие.

Фото: Мария Базунова