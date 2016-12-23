Путин: "Благодаря импортозамещению, закупки по импорту в промышленности сократились на 10%"

Президент России Владимир Путин на сегодняшней большой пресс-конференции заявил, что, благодаря реализующейся сегодня в стране программе импортозамещения закупки по импорту в промышленности нашей страны уже сократились на 10%.

Глава государства перечислил отрасли, в которых удалось добиться наилучших результатов. В частности, он говорил о тяжёлом машиностроении, производстве дорожной техники и сельском хозяйстве.