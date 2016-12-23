Правительство продолжит кредитовать регионы

23 декабря 2016, 15:26 / Экономика

Отвечая на вопрос журналистки из Алтая, Владимир Путин заявил, что правительство продолжит и дальше кредитовать регионы.

— Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества. Задолженность региона сейчас превышает 2 трлн. рублей. В текущем году было направлено 380 млрд рублей, чтобы перекредитовать регионы, забрать их долги из коммерческих банков. Эта работа будет продолжена, — заявил президент.

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