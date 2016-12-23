С 1 февраля пенсии по старости проиндексируют на размер инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 февраля пенсии по старости в России будут проиндексированы на размер инфляции 2016 года.

- У нас заложены в бюджет все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии по старости, а с 1 апреля — социальные пенсии, - заявил президент на пресс-конференции.

Владимир Путин также отметил, что в начале года все категории пенсионеров, включая военных пенсионеров и приравненных к ним, получат единоразовую выплату в размере 5 тыс. рублей.