В новогоднюю ночь свердловчан ждёт двадцатиградусный мороз

Несмотря на то, что аномальные морозы оставляют территорию Среднего Урала и предстоящая неделя будет относительно комфортной, к Новому году свердловчане снова почувствуют ледяное дыхание зимы. По информации Уралгидрометцентра, 31 декабря ночью температура воздуха будет на уровне -20°С.

- Значительное потепление, продержится в выходные дни и значительную часть следующей недели, - сообщают синоптики. - Температура воздуха в ближайшие выходные и в начале новой недели превысит норму на 3-4°, в конце недели понизится до климатических значений: 28-31 декабря ожидается ночью -16...-21°С, днем -10...-15°С.

Итогами морозного периода, продолжавшегося с 17 по 23 декабря, стали: средняя температура -25...-31°, на севере Свердловской области до -34°, что на 10-16° ниже нормы. Ночью воздух вымораживался до -29...-38°, местами до -40...-44°.

В Екатеринбурге самая низкая температура наблюдалась ночью 20, 21 и 23 декабря -31...-33° на окраинах города до -37°. Подобные холодные декабри повторяются на Урале в среднем один раз в 15 лет.

Последний столь морозный декабрь наблюдался в 2002 году и был ещё холоднее: в Екатеринбурге температура опускалась ниже отметки -30° пять раз, а не три, как в текущем месяце.