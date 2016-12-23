Путин: убийство посла России в Анкаре не помешает развитию российско-турецких отношений

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что убийство посла РФ в Анкаре не помешает развитию российско-турецких отношений.

— Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на российско-турецкие отношения", - заявил Путин.

Президент отметил, что скептически относился к высказываниям, что наш самолет не мог быть сбит без решения высшего руководства.

— Сейчас я уже не верю в это, есть факты, демонстрирующие проникновения элементов, которые хотели разрушить российско-турецкие отношения, — сказал Путин.

Напомним, российский посол был убит в Турции 19 декабря на презентации фотовыставки.