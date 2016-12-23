Владимир Путин поддержал идею безвизового режима между Украиной и ЕС

На большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин высказался в поддержку введения безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза.

– Я полностью поддерживаю идею введения безвизового режима для граждан Украины при въезде в страны Евросоюза. Я вообще считаю действующий сейчас визовый режим в странах Европы анахронизмом. Но, насколько знаю, сейчас речь идёт о предоставлении гражданам Украины виз без права на работу. Если будет принято именно такое решение, то люди окажутся в унизительном положении. Им придётся трудиться в Европе нелегально, без социальных гарантий. Это будет жестокой эксплуатацией. Поэтому, я считаю, что гражданам Украины нужно дать право въезжать в страны Европы без виз и с правом работать, – сказал Владимир Путин.