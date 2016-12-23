Россия выполнит "Парижские соглашения" по ограничению выбросов в атмосферу

Россия намерена выполнить "Парижские соглашения" по ограничению выбросов в атмосферу. Об этом заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос главного редактора Сергея Лисовского из издания "Общество и экология".

- Мы договорились по ограничению выбросов в атмосферу. Россия, как известно, взяла на себя достаточно жёсткие обязательства, и не сомневаюсь, что мы их выполним. Насколько будут выполнять другие страны — сложно сказать — мы должны ещё заняться вопросами имплементирования этих договоренностей (фактического осуществления международных обязательств на внутригосударственном уровне путём трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты, - прим "ОГ"). В практическом плане мы к этому готовы.

Владимир Путин также сказал, что правительство будет решать вопросы загрязнения и свалок, а также защиты лесов и парковых зон, что потребует внесения изменений в действующую нормативную базу.

Президент также по просьбе журналиста пригласил его принять участие в Государственном совете, посвящённом вопросам экологии. Он состоится 27 декабря