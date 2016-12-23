Путин назвал нецелесообразным переход на дифференцированный НДФЛ

Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, что считает нецелесообразным переход на шкалу дифференцированного налога для установления социальной справедливости.

- Можно перейти к дифференцированному налогу, но сейчас, считаю, нецелесообразно, мы там запутаемся в этой дифференциации, а доходы бюджета упадут. Для достижения соцсправедливости есть налог на дорогие транспортные средства, недвижимость", - заявил он.