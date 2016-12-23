Владимир Путин: "Повышение цен на нефть на 10 долларов даст бюджету 1,75 трлн рублей"

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции сегодня прокомментировал решение по сокращению добычи "чёрного золота".

— В соответствии с достигнутыми договорённостями мы согласились на снижение добычи нефти в течение января — июня 2017 года. На общегодовом объёме добычи это практически не скажется, но может привести к увеличению цен на нефть. Хочу подчеркнуть, что повышение цены за баррель на 10 долларов принесёт федеральному бюджету 1,75 трлн рублей дополнительных поступлений. А нефтяным компаниям это даст сверх плана 750 млрд рублей, — сказал глава государства.