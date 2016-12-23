Владимир Путин: "Повышение цен на нефть на 10 долларов даст бюджету 1,75 трлн рублей"

Сюжет
Большая пресс-конференция Владимира Путина
23 декабря 2016 года в 14 часов по времени Екатеринбурга Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию.
21 час назад
Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом
Такое решение 19 декабря опубликовал Арбитражный суд Свердловской области в картотеке судебных дел.
22 часа назад
На уральском заводе, создающем ракеты, сменилась команда
На екатеринбургском научно-производственном предприятии «Старт» им. А.И. Яскина (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») меняется руководящая команда. 16 декабря досрочно прекращены полномочия генерального директора Владимира Третьякова.
22 часа назад
В Камышлове построят оптовую базу за 2,5 миллиарда рублей
За пять лет в Камышлове должны запустить оптово-распределительный центр (ОПЦ), который займётся закупкой, хранением и предпродажной подготовкой сельхозпродукции. Площадка будет рассчитана на 52 тонны продукции.
22 часа назад
Нижний Тагил покупает в лизинг 30 трамваев
Мэрия Нижнего Тагила приобретает в лизинг 30 низкопольных трамваев и готова на это потратить полмиллиарда рублей. При обсуждении городского бюджета депутаты засомневались в приоритетах вложения средств, но чиновники доказали свою правоту.
22 декабря 2016 Реклама
Предприятие Дмитрия Мазурова - вновь лучшее по технической эффективности в российской нефтепереработке
Актив New Stream Group и Дмитрий Мазурова, Антипинский НПЗ, назван экспертами эколого-энергетического агентства «Интерфакс-ЭРА» предприятием российской нефтеперерабатывающей отрасли с самой высокой технологической эффективностью производства.
22 декабря 2016 Реклама
Офисную мебель теперь можно купить в интернет-магазине "Дом Диванов"
Уютный и, главное, практичный офис – это практически половина успеха для деятельности компании, ведь именно от правильной компоновки всего внутреннего пространства зависит очень многое, в том числе и производительность труда сотрудников.
21 декабря 2016
ЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018
Центральный банк России выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии «Футбол 2018». На оборотной стороне одной из них изображён Дом Севастьянова. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.
21 декабря 2016 Реклама
Облачные продукты Microsoft Office и мифы о них
Несмотря на то, что внедрение такого решения, как облачные продукты, лишь благоприятно отразилось на профессиональной деловой среде, в мире все еще много достаточно влиятельных противников подобных технологий.
21 декабря 2016
36 лет назад Рефтинская ГРЭС стала крупнейшей в России угольной электростанцией
В 1980 году электростанция, расположенная в посёлке Рефтинском, вышла на проектную мощность. После запуска последнего, десятого, энергоблока она стала крупнейшей в РСФСР тепловой станцией, работающей на каменном угле.
20 декабря 2016
Банки начали кредитовать пенсионеров
СКБ-банк начал выдавать кредиты пенсионерам. Соответствующий приказ был подписан в понедельник. СКБ-банк стал первым региональным финансово-кредитным учреждением, предложившим специальный продукт неработающим пенсионерам на основании удостоверения и справки, подтверждающей доход (это может быть, в том числе, пенсия). Новый продукт находится в линейке потребительских кредитов и выдаётся по стандартной для них ставке.