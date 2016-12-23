«Автомобилист» подписал контракт с финалистом Кубка Стэнли

23 декабря 2016, 16:38 / Спорт

Состав екатеринбургского «Автомобилиста» пополнил 33-летний нападающий Станислав Чистов, начинавший сезон 2016/2017 в ярославском «Локомотиве».

нападающий Станислав Чистов

Профессиональную карьеру начинал в омском «Авангарде», играл также в магнитогоском «Металлурге», «Салавате Юлаеве», «Тракторе», клубах НХЛ и АХЛ.

В послужном списке воспитанника челябинского хоккея участие в финале Кубка Стэнли-2003 (в составе «Могучих уток» из Анахайма), золотые медали чемпионатов мира для игроков не старше 18 (2001) и 20 лет (2002, 2003), серебряная (2013) и бронзовая (2012) медаль чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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