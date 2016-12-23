Владимир Путин: "Карякин играл здорово, просто молодец"

23 декабря 2016, 16:54 / Спорт

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции отметил успехи экс-лидера свердловского шахматного клуба "Малахит" Сергея Карякина. 

"Карякин играл здорово, просто молодец", - отметил Путин.

Также президент сказал, Россия может гордиться своей шахматной школой и своими шахматистами, например, Александром Алехиным. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в стране необходимо развивать шахматы. 

Напомним, россиянин Сергей Карякин в ноябре этого года боролся за звание сильнейшего шахматиста планеты против норвежца Магнуса Карлсена. Это произошло впервые с 2008 года. Восемь лет назад на корону претендовал Владимир Крамник. В упорной борьбе Сергей уступил Магнусу на тай-брейке - 7:9.

"Областная газета" проводила разбор каждой партии вместе с самым титулованным гроссмейстером области Наумом Рашковским. 

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