Путин назвал избирательную систему США архаичной

Во время пресс-конференции Президента России Владимира Путина журналист телеканала Russia Today попросил прокомментировать заявление американцев о том, что их предали в результате демократических выборов президента США.

- Проблема прежде всего в архаичности избирательной системы Соединенных Штатов: у них двухступенчатые выборы, не прямым тайным голосованием, а сначала выборщиков, а потом выборщики выбирают главу государства. Причём это настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции. Почему так сделано — надо спросить американских законодателей. Но это дело американского народа, а не наше, - сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что "ещё правящая партия, которая называется демократической, явно позабыла первоначальный смысл этого названия". Путин назвал "беззастенчивым" использование административного ресурса" на выборах президента и раскритиковал призыв к выборщикам не подчиняться решению избирателей.