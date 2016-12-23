Директор департамента рекламы МУГИСО задержан по подозрению во взяточничестве

Возглавляющий департамент рекламы свердловского министерства по управлению госимуществом Игорь Разунин задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщили "Областной газете" в региональном управлении ФСБ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Четвёртое следственное управление СКР, которое занимается делом Разунина, намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

- По данным следствия, директор департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории Екатеринбурга, - рассказали в УФСБ. - Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ (получение взятки, дача взятки). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Отметим, это уже не первый коррупционный скандал в региональном мингосимущества - до сих пор не сняты обвинения во взяточничестве с теперь уже экс-главы ведомства Алексея Пьянкова и двух его заместителей.