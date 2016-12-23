Владимир Путин: "Детей-то лучше не шлёпать"

На сегодняшней большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин высказался о развитии ювенальной юстиции в нашей стране.

— Детей-то лучше не шлёпать и не ссылаться при этом на какие-то традиции. Существует много других способой воспитания, — отметил глава государства.

Но одновременно он подчеркнул, что недопустимо бесцеремонное вмешательство в дела семей, свойственное сегодня некоторым сторонникам ювенальной юстиции. Владимир Путин сообщил, что готов совместно с депутатами Госдумы повторно вернуться к обсуждению вопросов о направлениях развития ювенальной юстиции.