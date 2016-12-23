Отвечая на вопрос Вероники Килиной из "Накануне.Ру" на сегодняшней пресс-конференции Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Ельцин Центра.

— Я встречался и с Никитой Михалковым, и с Татьяной Дьяченко. Мы обсуждали вопросы об интерпетации истории России. Наверное, есть необходимость более точной подачи. Но я против того, чтобы бесконечно обострять эту тему. Дискуссия — нормальное явление. Кому-то нравится, кому-то — нет. Но в условиях, когда мы в 2017 году будем отмечать 100-летие революционных событий 1917 года, нам необходимо вести дело к примирению, а не к обострению, — подчеркнул Владимир Путин.