Путину рассказали о ситуации с нижнетагильским селом Серебрянка

Вопрос на пресс-конференции Президенту Владимиру Путину задал журналист издания Freepressa.ru Максим Румянцев. Он попросил помочь жителям села Серебрянка под Нижним Тагилом, которое было отрезано от цивилизации из-за проблемной дороги.

- Обращу на это внимание губернатора, - заявил Владимир Путин. - Где бы не жили люди, они не должны чувствовать себя в отрыве от страны и должны пользоваться возможными благами цивилизации.

Напомним, "Областная газета" неоднократно писала про многострадальную дорогу до Серебрянки, которую постоянно размывает. Примечательно, что из года в год деньги выделяются только на её текущий ремонт, хотя требуется капитальный.