Суд арестовал барда Александра Новикова на два месяца

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу, 23 декабря, принял решение об избрании меры пресечения в отношении известного автора и исполнителя, художественного руководителя Уральского театра эстрады Александра Новикова. Ближайшие два месяца бард проведёт в стенах своей квартиры - ему по ходатайству следственных органов назначен домашний арест сроком на 2 месяца.

Александра Новикова обвиняют в том, что он в сговоре с экс-чиновником регионального правительства Михаилом Шилимановым совершил мошеннические действия в отношении дольщиков ЖК "Бухта-Квинс".

Сам шансонье обвинений в свой адрес не признаёт.

Отметим, Михаил Шилиманов решением этого же суда несколькими часами ранее был отправлен в СИЗО до 18 февраля 2017 года - ему в качестве меры пресечения было назначено заключение под стражу.