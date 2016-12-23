Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

17.00 Добрый день! Продолжаем нашу трансляцию с чемпионата России по фигурному катанию. Сейчас начались мужские прокаты - произвольная программа, после которой мы и узнаем имена призеров сорвенований. И, конечно, имя чемпиона страны. Пока чемпионат не завершился, действующим чемпионом остаётся свердловский фигурист Максим Ковтун. Но, напомним, короткую программу вчера он откатал крайне слабо... Ковтун только седьмой. И титул вряд ли защитит.

17.12 Свои программы уже откатали несколько спортсменов из первой разминки. Впечатлил прокат Ильи Княжука, который пока идет на первом месте - его сумма за два проката 189.57.

17.18 А сейчас на лед уже вышел воспитанник Этери Тутберидзе - Алексей Ерохов. Он сегодня катается под вечную прекрасную музыку - "Ромео и Джульетта". Он набрал в сумме 216,80