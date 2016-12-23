Путина попросили ужесточить наказание за живодёрство

В ходе большой пресс-конференции Президенту России Владимиру Путину задали сразу два вопроса о защите животных от жестокого обращения. Первый касался учреждения в России должности уполномоченного по правам животных.

Напомним, такой законопроект недавно был внесён в Госдуму.

- Уполномоченный по правам животных — звучит красиво, но все-таки права есть у владельцев. А вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением — это несколько другая область регулирования, хотя она, безусловно, должна быть. Сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых норм регулирования — я бы их поддержал, хотя всё должно быть в рамках разумного, - сказал президент.

Позже журналистка "Ленты.ру" попросила президента навести порядок в сфере обращения с животными, у которых нет владельцев, напомнив о хабаровских студентках, которые забирали из приютов или находили с помощью бесплатных объявлений кошек и собак, а потом калечили их и убивали.

- И большая просьба: ужесточите наказание за живодёрство, потому что это единственный стоп-кран, - сказала журналистка.