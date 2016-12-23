Владимир Путин: "В отношениях с Китаем мы вышли за рамки стратегического партнёрства"

На сегодняшней пресс-конференции Президент России Владимир Путин подчеркнул, что доволен развитием отношений России и Китая.

— Мы привыкли говорить о стратегическом партнёрстве. Но в отношениях с Китаем мы вышли за рамки стратегического партнёрства. Мы диверсифицируем наши отношения. Радует то, что растёт объём взаимного торгового оборота в высокотехнологичных отраслях, развиваются инфраструктурные проекты, — отметил Владимир Путин.