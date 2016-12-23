Обзор криминальной хроники пятницы, 23 декабря

Жительница Карпинска отправится в колонию-поселение за смертельное ДТП

В Карпинском горсуде вынесен приговор в отношении местной жительницы Светланы Морарь: женщина признана виновной в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека. Как сообщила прокуратура Свердловской области, 8 сентября этого года на перекрестке улиц Некрасова – Лесопильная в Карпинске Морарь, будучи в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Chevrolet Niva, неправильно выбрала скорость и, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21093. Пассажир ВАЗа от полученных травм спустя неделю скончался. Решением суда виновнице ДТП назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишение права управления транспортным средством на 3 года. В пользу родственников погибшего с осуждённой взыскан моральный и материальный вред на сумму более 1 млн рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Жительница посёлка Малышева отравила двоих сыновей и пыталась отравить третьего

В отношении 37-летней жительницы Асбестовского городского округа возбуждено уголовное дело по статье "убийство двоих малолетних". Наказание, предусмотренное законом за данное преступление, составляет до 20 лет лишения свободы. Обстоятельства были выяснены следователями, "раскручивавшими" дело о покушении на убийство 8-летнего мальчика - врачи при лечении школьника случайно выяснили, что мать систематически давала сыну без назначения врача лекарственный препарат в дозировке, многократно превышающей стандартную дозу для ребёнка. Как оказалось, в 2006 году годовалый сын гражданки умер от действия неустановленного препарата антикоагулянтного действия. Мать сама кормила им малыша. В 2015 году при аналогичных обстоятельствах скончался трёхлетний ребёнок свердловчанки. Мать-убийца признана вменяемой и до суда будет находиться под стражей.

В Екатеринбурге обезврежена шайка "барсеточников"

Сыщики уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии краж из машин. Как сообщает пресс-группа городской полиции, 21-летний, 26-летний и 32-летний жители Екатеринбурга ранее уже отбывали наказание за сбыт и хранение наркотиков. Роли злоумышленников были распределены: один прокалывал колесо, второй похищал сумки, а третий выполнял работу водителя. Передвигались "барсеточники" на автомобиле Mazda Capella серебристого цвета. Своих жертв злоумышленники выбирали тщательно – дежурили на своем авто у крупных банковских учреждений и выбирали клиентов на дорогих машинах. Дождавшись, когда хозяин машины выйдет и начнёт снимать проколотое колесо, чтобы поставить "запаску", они хватали сумку водителя и скрывались на ожидающей машине. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.