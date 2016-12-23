Областной департамент информполитики прокомментировал вопрос о Серебрянке

Областной департамент информационной политики прокомментировал вопрос о строительстве дороги для Серебрянки, прозвучавший сегодня в ходе большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина.

"Губернатором ещё в прошлом году, после обращений свердловчан, были даны поручения по решению этой проблемы. В этом году 11 миллионов рублей было выделено на приведение грунтовой дороги в нормативное состояние. В данный момент обращений от жителей Серебрянки не поступает. Главой региона также было поручено проработать вопрос осуществления проектных изысканий. Сложность в том, на строительство дороги с загруженностью всего 300 автомобилей в сутки необходимо потратить порядка 1,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с ежегодными затратами на капитальный ремонт дорог всей области. Евгений Куйвашев дал поручение министру транспорта и связи Свердловской области в самое ближайшее время выехать на место", говорится в комментарии.