Михаил Коляда: "Знаю, что в Екатеринбурге есть мой знаменитый тёзка"
23 декабря 2016, 21:47 / Спорт
Чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, что знает о своём знаменитом Свердловской тезке - драматурге.
- Я знаю, что есть такой режиссер Николай Коляда. И знаю, что у него свой театр. Даже знаю, что иногда он приезжает с гастролями, но спектакля никогда не видел. Хотя, конечно, это любопытно!
Напомним, сегодня фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Коляда стал чемпионом России по фигурному катанию. Бронзу завоевал свердловчанин Максим Ковтун.
"ОГ" вела прямую трансляцию.