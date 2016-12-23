Бронзовый призёр чемпионата России Максим Ковтун: "Сейчас - никакого отдыха"

Бронзовый призёр чемпионата России Максим Ковтун, уроженец Екатеринбурга, воспитанник Свердловской школы "Локомотив" дал большое эксклюзивное интервью "Областной газете". Полную версию интервью мы опубликуем позже. Пока - несколько фраз.

- Сейчас у меня - переходный период. Очень много изменений происходит, и идёт огромная работа над собой. Я полностью сконцентрирован сейчас на результате. Те ошибки, которые я допускаю - вы видели это в короткой программе - связаны с тем, что я очень хочу показать всё то, что могу. Я чувствую, что возвращаюсь на прежний уровень и становлюсь сильнее. Но меня так распирает это желание, что в какой-то момент захлёстывает. Надо научиться его контролировать.

Сейчас - никакого отдыха. До 30 декабря - тренировки, 2 января - снова на лёд. Впереди Европа и мир.