Чемпионами России в танцах на льду стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

Пара Александра Жулина в очередной раз одержала победу на Чемпионате России. Екатерина и Дмитрий с запасом около пяти баллов выиграли в короткой программе, и закрепили лидерство прекрасным произвольным танцем.

- Было приложено немало усилий для этих внутренних соревнований. Хотели бы отметить очень высокий уровень организации в Челябинске. Здесь легко можно проводить и чемпионаты Европы и мира, - сказал Дмитрий Соловьёв. - Мы рады, что по-прежнему держим первую строчку в России. Вот с таким настроем мы поедем и на международные соревнования.

Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин.

- Мы очень довольны, на сегодняшний день сделали все, что могли, - отметил Иван.

А за третье место шла очень серьёзная борьба между парами Ильиных-Жиганшин и Синицына-Кацалапов. И зал принимал на ура обе пары. Ошибок практически не допустили ни те, ни другие.

Но на сегодняшний день объективно сильнее были Виктория Синицына и Никита Кацалапов.