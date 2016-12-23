Чемпионами России в танцах на льду стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
23 декабря 2016, 22:11 / Спорт
Пара Александра Жулина в очередной раз одержала победу на Чемпионате России. Екатерина и Дмитрий с запасом около пяти баллов выиграли в короткой программе, и закрепили лидерство прекрасным произвольным танцем.
- Было приложено немало усилий для этих внутренних соревнований. Хотели бы отметить очень высокий уровень организации в Челябинске. Здесь легко можно проводить и чемпионаты Европы и мира, - сказал Дмитрий Соловьёв. - Мы рады, что по-прежнему держим первую строчку в России. Вот с таким настроем мы поедем и на международные соревнования.
Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин.
- Мы очень довольны, на сегодняшний день сделали все, что могли, - отметил Иван.
А за третье место шла очень серьёзная борьба между парами Ильиных-Жиганшин и Синицына-Кацалапов. И зал принимал на ура обе пары. Ошибок практически не допустили ни те, ни другие.
Но на сегодняшний день объективно сильнее были Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
- Мы просто счастливы, что поедем на чемпионат Европы, - сказал Никита. - Сейчас мы работаем над скатыванием, хоть мы уже не новая пара, но нам ещё нужно научиться кататься, как единый организм. Все пары также отметили, что им ещё нужно очень много работать, чтобы попасть на пьедестал на международных соревнованиях.