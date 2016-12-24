«Лисицы» после двухлетнего перерыва сыграют в финале Кубка России

Екатеринбургская женская баскетбольная команда «УГМК» обыграла в первом матче «Финала четырёх» Кубка России московское «Динамо» 66:60 (17:11, 15:13, 18:17, 16:19) и завтра в решающем матче за трофей встретится с победителем матча между курским «Динамо» и «Надеждой» из Оренбурга.

Самыми результативными у «лисиц» стали Евгения Белякова (14 очков), Олга Артешина (12), Анна Петракова.

«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу среди женских команд проходит в Курске. По регламенту турнира участвовать в нём могут только игроки с российским паспортом.