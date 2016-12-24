«Спутник» проиграл в последнем матче календарного года

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» в последнем матче уходящего 2016 года проиграли питерскому «Динамо» со счётом 1:3.

Тагильчане почти вдвое превзошли соперника по количеству бросков по воротам (60-39), чаще попадали в створ (34-28), но вот рализация у динамовцев оказалась выше. Третью шайбу, окончательно снявшую вопросы об исходе матча, питерские хоккеисты забросили в пустые ворота, когда голкипер тагильчан Егор Назаров уступил место н площадке шестому полевому игроку.

У «Спутника» 63 очка и 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. В оставшееся до конца года состоятся ещё матчи с участим команд лиги, а у «Спутника» начались новогодние «каникулы», которые продлятся до 6 января. Тагильчанам предстои непростая серия выездных матчей с красноярским «Соколом» (6 января), ангарским «Ермаком» (8-го), карагандинской «Сарыаркой» (10-го), усть-каменогорским «Торпедо» (12-го).

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Динамо» (Санкт-Петербург) -1:3 (0:1, 1:1, 0:1 )Голы: 0:1 Шестаков (Чувиляев, 11.24), 1:1 Мингалеев (Жиляков, Дубровин, 21.51), 1:2 Карамнов (Горбачёв, Тамбиев, 31.13), 1:3 Шевченко (Паутов, 59.25, в пустые ворота).